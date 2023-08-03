لتدمير تجمّعات الإرهابيين.. روسيا وسوريا تجريان مناورات ليلية مشتركة

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للزمر الإرهابية المفترضة في المحافظة.كما دمرت مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.كما شملت المناورات إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".