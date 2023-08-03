حريق "هائل" يلتهم 4 مباني بولاية أريزونا الأمريكية

وذكرت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مباني.ودعت السلطات المحلية السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.