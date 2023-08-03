ما حقيقة انفصال الأمير هاري وميغان ماركل

وفي التفاصيل ظهرا الزوجان في الفيديو وهما يتبادلان الابتسامات خلال جلوسهما جنبا إلى جنب، حيث بدت الأمور بينهما على ما يرام خلال تحدثهما أمام الكاميرا، وذلك في أول ظهور علني لهما منذ عدة أسابيع.وشوهد الزوجان وهما يجلسان سويا في حديقة منزلهما المشمسة بمنطقة مونتيسيتو وهما يقدمان التهنئة عبر الهاتف للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا.ونوهت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الزوجان وسط تكهنات متصاعدة بشأن مستقبلهما في هوليوود وما يتردد عن وجود خلافات بينهما فيما وراء الكواليس.ورغم كل ما قيل بخصوص وجود مشاكل بينهما في الوقت الراهن، فإن الزوجين قد ظهرا بنفسية جيدة وانسجام ملموس في ذلك الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين و40 ثانية وتم بثه يوم أمس.وعاودت "ديلي ميل" لتوضح بدورها أن الزوجين ربما قصدا الظهور علنا في هذا الفيديو ليؤكدا استقرار حياتهما الزوجية ورغبتهما في الرد بطريقة غير مباشرة على كل ما هو مثار بحقهما.وتابعت الصحيفة بنقلها عن مصادر قولها إن الزوجين، اللذين سبق أن أقاما زفافهما عام 2018، صارا يشعران بضيق متزايد نتيجة لكثرة الشائعات والتكهنات التي تطال حياتهما الخاصة.