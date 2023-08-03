ميقاتي يوجه طلبا للتنظيمات الفلسطينية المتقاتلة في مخيم "عين الحلوة"

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية، أن ذلك "يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، خاصة أنّ اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، والذي دفعوا بسببه في السابق أثمانًا غالية".جاءت تصريحات ميقاتي، بعد إجرائه اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بهدف متابعة الوضع في مخيم عين الحلوة". كما أجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور، وتلقى اتصالًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".ونقل بيان نشرته رئاسة الحكومة اللبنانية على حساباتها، عن ميقاتي قوله، إنه "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة؛ فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي، وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أنّ الجيش، كما سائر الجهات الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".