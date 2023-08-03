السنغال: سنشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر

وقالت سال في حديثها للصحافيين: " السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي".وأضافت: "الالتزامات الدولية لبلادها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خصوصا وأن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الاسباب سنرسل جنودا سنغاليين الى النيجر"، وفق تعبيرها.وكانت "إيكواس" قد اعلنت في وقت سابق ان "التدخل العسكري في النيجر سيكون اخر الحلول".