إصابة 13 شخصا بجروح جراء هجوم مسلح في كوريا الجنوبية

وقالت الشرطة انها، اعتقلت المشتبه به عند الساعة 17:55، بعد 10 دقائق من تلقي البلاغ الذي يفيد بمهاجمة شخص للمارة بالقرب من محطة مترو أنفاق "سيوهيون".ووفقا للشرطة، أصيب 9 اشخاص في موقع الحادث، بينما أصيب 4 آخرون في موقع قريب، بعد أن قاد المشتبه به سيارته في ممر المشاة قبل الشروع في مهاجمة المارة. ولم تحدد الحالة الدقيقة للضحايا بعد".ووفقا لشهود كانوا في موقع الهجوم، كان "المشتبه به يرتدي زيا أسود ونظارة شمسية، ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سنتيمترا".