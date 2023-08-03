أول تعليق إيراني على اشتباكات "عين الحلوة"

وشدد كنعاني على "ضرورة الوقف الكامل للاشتباكات في هذه المنطقة"، حيث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.كما أكد كنعاني أن "الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى وحدة وانسجام الأطراف الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى أنه "يتعين على التيارات والأطراف والشعب الفلسطيني أن يتحلوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة إمكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل، الذي هو سبب كل مشاكل الشعب الفلسطيني والباعث لعدم الاستقرار في المنطقة".ورأى أنه "يجب على الفلسطينيين أن يهيئوا الأرضية لإزالة الاحتلال بشكل كامل وعودة جميع اللاجئين إلى الوطن، وإقامة دولة فلسطين المستقلة والموحدة على كافة الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس".وشهد مخيم "عين الحلوة" اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.