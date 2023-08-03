"داعش" يؤكد مقتل قائده في سوريا

وقال التنظيم في التسجيل: "مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفا له".وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم "لقد قتل الشيخ بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة (...) في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".ولم يحدد التنظيم "متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً".ويذكر ان وسائل إعلام رسمية تركية، أعلنت خلال شهر أيار الماضي بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي الذي أعلنت أنقرة مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا "فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".