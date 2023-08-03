سوريا.. قتيل وجرحى باستهداف "مسيرة تركية" لسيارة

قتل شخص وأصيب 3 آخرون في استهداف مسيرة تركية لسيارة على طريق القامشلي، بالشمال السوري.



وأفاد موقع "روسيا اليوم" نقلا عن شهود عيان، أن مسيرة تركية استهدفت سيارة على طريق القامشلي عامودا مفرق قرية هرم شيخو.



ووفقا لشاهد عيان كان يمر بالمنطقة، فقد تم استهداف سيارتين.



ولم يتبين حتى اللحظة الهدف من استهداف السيارة، وهوية الأشخاص المتواجدين فيها إن كانوا مدنيين أو عسكريين.