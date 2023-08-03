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السودان.. تزايد حالات الاختفاء القسري للنساء

دوليات

2023-08-03 | 13:20
السودان.. تزايد حالات الاختفاء القسري للنساء
المصدر:
وكالات
843 مشاهدة

أكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، اليوم الخميس، تزايد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا بولاية جنوب دارفور غرب السودان.

وطالبت الوحدة "بتحرك دولي سريع وجادٍ لإنهاء هذه المأساة، ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان".

وأوضحت الوحدة في بيان لها، أن "هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيًا، بحسب إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان".

وأشار بيان وحدة مكافحة العنف أيضًا إلى أن "شبهة بيع نساء وفتيات ما تزال مجرد أقاويل، ولكن الوضع العام يشجع على تصديقها، وعدم استبعاد هذه المسألة على خطورتها"، مضيفة أن "بعض الانتهاكات ضد النساء والفتيات وصلت مرحلة "الاسترقاق الجنسي".

ووثقت الوحدة "56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم، و31 حالة في جنوب دارفور".

وكانت قد عبرت عدة هيئات ومنظمات في الأمم المتحدة، مؤخرًا، عن "صدمتها وإدانتها الكاملة، لما وصفته بالعنف المتزايد ضد النازحات من النساء والفتيات جراء الصراع في السودان".
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