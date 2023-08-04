طلبت إنهاء علاقتها به.. شاب يقتل فتاة ويضع جثتها في "ثلاجة"

ووفقاً لتحقيقات تجريها النيابة العامة بالإسكندرية شمالي القاهرة، فإن ضباط إدارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واعترف أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة، وقيام متهمين آخرين بمساعدته لإخفاء جريمته.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين آخرين شاركا في الواقعة، وثبت من التحريات مساعدة المتهم بإحضار كيس بلاستيك ووضع الجثة في الثلاجة وتوفير مروحة للقضاء على الرائحة وكذلك التصرف في متعلقات المجني عليها.