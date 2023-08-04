روسيا تكشف عن "غيرة دولية" من "تطور" علاقاتها

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، إن القارة الإفريقية واحدة من أكثر القارات نمواً في العالم، وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، وتبحث عن شركاء.وتابع: "هذا لا يعني أن الأفارقة سيصبون اهتمامهم نحونا فقط، حيث تتنافس العديد من الدول على هذه المنطقة، وبالطبع العديد من الدول تشعر بالغيرة من سير تطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية. هذا أمر طبيعي، هذه هي المنافسة".وقال: للبقاء في هذه المنافسة، "نحن بحاجة للعمل الجاد وهذه مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من العمل"، مشيرا إلى أن نتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في بطرسبروغ أكدت "استعداد روسيا لذلك".