السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان بسرعة

وقالت السفارة في بيان لها، انه "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".وأضافت: "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية واهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين الى لبنان".