أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي



السومرية نيوز - دوليات



أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي إنذارا من غارات في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكراني، أن الإنذار بحالة التاهب الجوي انطلق في مناطق كييف وخميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي.



وفي وقت قصير لاحق، تم الإعلان عن الإنذار في جميع مناطق البلا

