بينها للعراق.. أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية وألمانيا بنهاية المطاف

ونقلت "سي إن إن تورك" عن مصادر قولها إن "جدول أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وعمان والكويت والعراق في آب/أغسطس الجاري".وأكدت القناة أنه "من المتوقع أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل".وأضافت القناة أن "أردوغان سيشارك في أيلول/ سبتمبر في قمة "مجموعة العشرين" في الهند يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر وسيشارك أيضًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر".وقد زار أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الماضي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتم خلال الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.