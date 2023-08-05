روسيا تعلن تحرير بلدة جديدة في لوغانسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:-تم صد جميع المحاولات الهجومية المعادية على محور دونيتسك.-تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في لوغانسك، وتعزيز الجبهة في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف، وصد ثلاث هجمات معادية وتم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab بولنديا ومدافع D-20 وMsta-B.-على محور دونيتسك تم صد عشر الهجمات والقضاء على 230 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab ومدافع D-20 وGvozdika، وRapira.-وعلى محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم صد ثلاث هجمات والقضاء أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع Akatsiya ومدفعي D-30.القضاء على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع M777 أمريكي و3 مدافع Gvozdika جنوب دونيتسك.-على محور زابوروجيه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab و4 مدافع D-20 ومدفع D-30.-في محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Msta-B.-بالقرب من قرية روغان بمقاطعة خاركوف تم تدمير محطة للرادار، وتدمير مستودع للذخيرة بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.-اعترضت الدفاعات الروسية 8 صواريخ HIMARS أمريكية.-تدمير 22 مسيرة في خاركوف ولوغانسك وزابوروجيه ودونيتسك وخيرسون.