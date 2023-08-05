الكشف عن حقيقية تنفيذ الجيش اللبناني عملية عسكرية في "عين الحلوة"

وكانت أنباء قد جرى تداولها مؤخراً أفادت بأن الجيش اللبناني يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم "عين الحلوة" بعد الاشتباكات الدامية التي جرت بين حركة "فتح" وفصائل متشددة.وقال الجيش عبر منصة "إكس": "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".وأضاف البيان: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".يذكر أن عدداً من سفارات الدول العربية والأجنبية، منها السعودية والكويت وألمانيا، قد أصدرت تحذيرات لرعاياها في لبنان بضرورة مغادرة البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث مع وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية لتلك السفارات.وأكدت القيادة العسكرية والأمنية في لبنان أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث المخيم قطعت أشواطاً متقدمة".وبحسب الوكالة، كلف رئيس الحكومة ميقاتي الوزير بو حبيب من أجل التواصل مع "الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان".