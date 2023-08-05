البيت الأبيض يوجه دعوة الى الموظفين الفيدراليين

وقال: "سنعود إلى العمل في المكاتب قبل حلول الخريف، ومع نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة التي تم فرضها بسبب كوفيد-19، ستقوم الهيئات الفيدرالية بزيادة عدد موظفيها العاملين في المكاتب. هذه أولوية حددها الرئيس، وآمل أن ينفذها الجميع بقوة في سبتمبر وأكتوبر".وأشار إلى أن "هذه التغييرات لا تعني الإلغاء الكامل للعمل عن بعد".ووفقا له سيكون من المتاح الجمع بين خيارات العمل في المكتب وعن بعد.