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الصين.. ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين بأعصار "دوكسوري"
دوليات
2023-08-05 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
307 مشاهدة
أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن تسجيل مزيد من القتلى والمفقودين شمال شرق الصين، جراء الفيضانات التي خلفها إعصار دوكسوري.
وأوضحت السلطات الصينية أن "استمرار هطول الأمطار اليوم السبت في أرجاء متفرقة من البلاد، في أعقاب إعصار دوكسوري، أسفر عن المزيد من القتلى والمفقودين إلى جانب إجلاء آلاف المواطنين من منازلهم".
ووفقا لوسائل إعلام حكومية، توفي شخص واحد وفقد خمسة آخرون في مدينة شولان بمقاطعة جيلين، التي شهدت خمسة أيام متتالية من الأمطار.
وذكرت وكالة الإغاثة المحلية من الكوارث أنه "تم إجلاء أكثر من 14300 شخص من المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 700 ألف، كما نشرت وكالة أنباء الصين الرسمية صورا تظهر شوارع المدينة المليئة بالمياه، حيث بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة 111.7 ملم (4.4 بوصة) بعد ظهر الجمعة".
وتكافح الصين مع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، بينما تعاني مناطق أخرى من حرارة الصيف الحارقة والجفاف الذي يهدد المحاصيل، حيث ضربت الأمطار الغزيرة شمالي الصين منذ أواخر يوليو الماضي، وأسفرت الفيضانات بالقرب من بكين ومقاطعة خبي المجاورة هذا الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.
ويضرب الإعصار دوكسوري الصين منذ يوم الجمعة الماضي، متنقلا من جنوب شرق البلاد صوب الشمال، حيث بدأت تتساقط أمطار غزيرة، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية.
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