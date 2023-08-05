من جهة البحر الأسود.. روسيا: مسيرة أمريكية اخترقت اجوائنا

أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن سلاح الجو الروسي اعترض طائرة أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء الروسية من جهة البحر الأسود.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في بيان، إن "طائرة مسيرة أمريكية ابتعدت بعد اقتراب مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي منها في أجواء البحر الأسود وأجبرتها على مغادرة المجال الجوي الروسي".



وأكد البيان، أن "اختراق المسيرة الأمريكية للمجال الجوي الروسي يعد انتهاكا للسيادة وأمرا غير مقبول".