مقتل واصابة 7 جنود بأنفجارين جنوبي اليمن

وأكد مدير عام مديرية مودية، أمين الصالحي، ان "انفجارين وقعا في المدخل الغربي للمديرية، قرب "جسر المليحة"، أديا إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بجراح".من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، إن "الانفجارين كانا ناجمين عن عبوتين ناسفتين، زرعتها عناصر تنظيم القاعدة على جانب الطريق العام المؤدي إلى مديرية مودية، واستهدفا عربة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية".يأتي ذلك، بعد ساعات من هجوم شنته عناصر مسلحة يشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة، على حاجز أمني في منطقة "المصينعة"، بمديرية الصعيد جنوبي محافظة شبوة المتاخمة لمحافظة أبين جنوب البلاد.ونقل "درع الجنوب" الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، على لسان مصادر عسكرية، أن "قوات اللواء الأول "دفاع شبوة" تمكنّت من التصدي للهجوم ، ما أجبر المهاجمين على الفرار بعد تلقيها خسائر بشرية فادحة".وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، بدأت "القوات المسلحة الجنوبية" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة وحدات أمنية حكومية، شنّ حملة "سهام الشرق" العسكرية، لتطهير مناطق محافظتي أبين وشبوة من عناصر تنظيم القاعدة.