إسرائيل.. إطلاق نار في تل أبيب يوقع مصاباً

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم، وقالت إن قواتها "حيدت" منفذه، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة لهيئة البث العامة الإسرائيلية. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن منفذ الهجوم المشتبه به.وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، إن "منفذ عملية إطلاق النار من منطقة جنين"، مشيرا إلى أن "اثنين من رجال أمن بلدية تل أبيب اشتبها فيه، قبل أن يطلق النار على أحدهما ويصيبه بجروح بالغة، فيما تمكن رجل الأمن الآخر من ملاحقته وإطلاق النار عليه وتحييده".وتأتي هذه الحادثة، بعد ساعات من مقتل شابين فلسطينيين، الجمعة، وبعد ثلاثة أيام على إطلاق فلسطيني النار في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ما أدى إلى جرح ستة أشخاص وقد أردي على الفور.