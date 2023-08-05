احتجاجات في السويد تثير تركيا.. هكذا ردت أنقرة

ووجهت الوزارة رسالة شديدة اللهجة للسلطات السويدية قالت فيها: "نود أن نذكركم بالتزامات السويد بمنع فعاليات تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) وامتداداته".وأضاف بيان الخارجية التركية: "ندين مرة أخرى بأشد العبارات السماح لمجموعة مرتبطة بتنظيم (بي كي كي) في ستوكهولم بعمل دعائي مستخدمة رموزا للتنظيم، وقيامها بعمل قبيح ضد رئيس بلادنا أردوغان".وقام أنصار حزب العمال الكردستاني، في وقت سابق من السبت في السويد، بنشاط جديد ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أنصار التنظيم تجولوا حاملين مجسما للرئيس أردوغان خلال مسيرة للمثليين في العاصمة ستوكهولم.وأشارت إلى أن هذا النشاط تضمن أيضا تعليق رموز المثليين على المجسم ورفع رايات ترمز إلى الحزب، حيث عبروا عن رفضهم لانضمام السويد إلى الناتو، كما طالبوا بعدم قبول شروط تركيا في هذا الإطار.