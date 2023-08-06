مصرع وإصابة 5 اشخاص في حادث إطلاق نار بواشنطن

وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إنه "في حوالي الساعة 8 مساء [بالتوقيت المحلي]، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن، وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، 3 منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وأردفت: "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".وأضافت باميلا سميث إن ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.ويشكل العنف المسلح أزمة كبيرة داخل أمريكا، إذ أن حوادث إطلاق النار منتشرة في البلاد، وغالباً ما يرافقها سقوط عدد من القتلى.وعادة ما تثير حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.