بعد السعودية والكويت.. تحذيرات من دول عربية لرعاياها في لبنان

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أنه "حفاظا على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية بأهمية التقيد بقرار منع مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا".وشددت الوزارة على "أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة، والتسجيل في خدمة (تواجدي)"، بحسب البيان.ومن جانبها، دعت سفارة قطر في لبنان في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، مساء السبت، "المواطنين القطريين الزائرين للبنان لاتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".كما ناشدت السفارة القطرية في بيروت "المواطنين الموجودين حاليا في لبنان، التواصل معها في الحالات الطارئة"، بحسب البيان، السبت.وفي الوقت نفسه، دعت سفارة سلطنة عُمان في بيروت، في بيان نشرته عبر صحفتها على منصة "إكس"، مساء السبت، "كافة المواطنين المتواجدين في الأراضي اللبنانية إلى ضرورة توخي الحذر، والتقيد بكافة الإجراءات الأمنية بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة مع اتباع الإرشادات الأمنية الصدارة من جهات الاختصاص".يذكر أن السفارة السعودية لدى لبنان كانت قد حذرت، الجمعة، مواطنيها من "التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، وطالبتهم بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).والجمعة، طالبت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة، خلال الأيام الماضية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.