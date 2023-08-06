الصين تطرد أربع سفن فلبينية انتهكت مياهها الاقليمية

وقال متحدث الخفر الصيني جان يو، بتصريح لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أنه "بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت".واشار إلى أن "خفر السواحل الصيني أجرى "السيطرة اللازمة" وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل "مواد بناء غير قانونية".وحث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين على "الوقف الفوري لأنشطة التعدي في المياه"، مؤكدا أن "الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي".وأضاف جان يو أن "خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون".وكان خفر السواحل الفلبيني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "إحدى سفن خفر السواحل الصيني استخدمت خراطيم المياه أثناء مناوراتها واقترابها بشكل خطير من سفن خفر السواحل الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي".