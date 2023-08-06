بتهمة التخابر مع إسرائيل.. الإعدام والمؤبد لـ14 شخصا في غزة

أعلنت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري في غزة، اليوم الاحد، عن اصدار أحكام بالإعدام على سبعة متخابرين مع إسرائيل، وبالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة على سبعة متخابرين آخرين.

وقالت محكمة الاستئناف العسكرية أن "أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م".



وأضافت أن "جميع الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا".

