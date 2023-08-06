مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد جيش الاحتلال جنوب جنين

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية، أن "قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار وبشكل كثيف تجاه مركبة فلسطينية كانت تسير على الطريق الرابط بين بلدة عرابة ومدينة جنين، كما فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مكان الحادث ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المركبة المستهدفة".كما أفاد شهود عيان بأن "المركبة المستهدفة كان بداخلها ثلاثة شبان فلسطينيين جميعهم قتلوا".وأفادت مصادر محلية بأن "القوات الإسرائيلية سحبت المركبة الفلسطينية بعد تنفيذ عملية التصفية وجثث الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال بها".