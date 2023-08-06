تونس.. العثور على عشر جثث لمهاجرين في صفاقس

وقال الحرس الوطني في بيان، إنه تم "انتشال 10 جثث في ال48 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الحرس البحري بسواحل اللواتة" في شمال صفاقس".من جهته، قال المتحدث باسم محاكم صفاقس، فوزي المصمودي، إنه "تم انتشال "ثماني جثث يبدو أن جميعها لأفارقة من جنوب الصحراء، لكن يجري إجراء تحاليل وأخذ عينات لتحديد هويتها".وأضاف أنه تم "العثور عليها بين يومي الجمعة والسبت" بعد عواصف شديدة ورياح قد تكون سبب غرق القارب الذي كان المهاجرون يستقلونه، مؤكدًا أنه لم يتم الإبلاغ عن حادث غرق مركب قبالة صفاقس".وأوضح المصمودي أن "الضحايا قد يكونون غادروا من مكان آخر في جنوب صفاقس أو من المهدية أو جرجيس".وصل منذ بداية العام نحو 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا، التي تبعد أقرب سواحلها 150 كيلومترًا من تونس.ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 20 تموز ، تم العثور على 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة الساحل التونسي، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء.وخلال الفترة نفسها، تم إنقاذ واعتراض 34290 مهاجرًا.