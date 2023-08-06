روسيا تكشف تفاصيل حوادث مع طائرات أمريكية في سوريا

وقال كوليت: "في منطقة التنف، تم تسجيل 16 انتهاكا في يوم واحد من قبل ثلاث مقاتلات "إف-16" وأربع مقاتلات "إف-35"، وطائرتين جويتين متعددتي الأغراض بدون طيار، من طراز MQ-1C لقوات التحالف".وأضاف أن المركز سجل يوم الجمعة، بالقرب من قرية الرقة، اقترابا خطيرا بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 للتحالف وطائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث وصل إلى أقل من 500 متر في الجو.وفي اليوم نفسه، سُجل اقتراب خطير لثلاث طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف مع طائرات "سو-35" تابعة للقوات الروسية بأقل من 100 متر في الجو، وذلك في منطقة بلدة الدانة بمحافظة إدلب.وأكد المتحدث أن التحالف قام نهار اليوم بـ 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، حيث تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.وأشار ممثل مركز المصالحة إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية، واتخذوا التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بمركبة التحالف الجوية المسيرة.