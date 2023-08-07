أدى لمقتل وإصابة 8 عسكريين.. "اسرائيل" تنفذ عدواناً جديداً على سوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله إنّه "حوالي الساعة 02,20 من فجر اليوم (12,20 الاثنين ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأدى القصف إلى "إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق الوكالة.وأكّد أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".ودوت اصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية السورية