العراق يسدد جزءا من ديونه لإيران عبر دولة ثالثة

وقال متحدث الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اليوم انه :"تم نقل هذه الأموال لدولة ثالثة" مؤكدا ان "المحادثات التقنية ستستمر بشأن ذلك".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي انه سيتم تحويل جزء من أموال إيران في البنوك العراقية إلى سلطنة عمان.وبينت انه سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في عمان، لكن القيود العراقية على هذه الأموال ستطبق أيضًا في عمان ولا يمكن استخدام هذه الأموال إلا لأغراض إنسانية وغير خاضعة للعقوبات، ويجب أن تتم الموافقة على أي تحويل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".