مقتل سبعة اشخاص بينهم امام مسجد في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في الهند

وقالت الشرطة الهندية، ان "ذلك جاء، بعد أسبوع من اندلاع العنف خلال مسيرة هندوسية في حي مسلم أضرمت خلالها النيران في أحد القبور وعدة سيارات ونُهبت متاجر".وقال مسؤولو الشرطة، إن "أعمال العنف انتشرت، وبدأت أحدث وقائعها الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من اليوم الإثنين، حينما أضرم عدة أشخاص النيران في قبر لأحد المسلمين، وأضافوا أن الأحداث الأخيرة لم تسفر عن إصابات".وقال مايانك ميشرا مساعد مفوض الشرطة في منطقة بانيبات "وقعت ثلاثة حوادث تخريب متاجر في المنطقة. واعتُقل ستة أشخاص".وتبعد منطقة بانيبات 200 كيلومتر عن المكان الذي بدأت فيه الاضطرابات، الأسبوع الماضي.ويتهم بعض المسلمين حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها لا تعاملهم بشكل عادل، فيما ترفض الحكومة هذه الاتهامات.