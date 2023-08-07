النيجر.. الكشف عن حقيقة استقالة الرئيس بازوم

وقال الحسن، في تصريحات صحفية، إن "المعلومات عن استقالة رئيس الجمهورية محمد بازوم أنباء مزيفة ولا أساس لها من الصحة".تأكيد المستشار السياسي، يأتى بعد تواصله مع الرئيس بازوم، لمعرفة حقيقة الإشاعات المنتشرة حول الاستقالة، ليعود ويؤكد نفيها بعد ذلك.وأصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.وانتهت، الأحد، المهلة التي حددتها (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة."إيكواس"، التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر، تواجه نداءات بارزة لاتباع سبل أكثر سلمية.