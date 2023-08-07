بعد تحذيرات دول عربية لرعاياها.. لبنان يطمئن الحكومات

وأوضح مولوي أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية تابعت أحداث مخيم عين الحلوة وضمنت عدم انتقالها خارج المخيم، مؤكدا تأمين حدود المخيم ومحيطه لحماية جميع المواطنين".وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم السبت الماضي، بأن الوضع الأمني بشكل عام في البلاد لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة، خلال الأيام الماضية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.دفعت تلك الاشتباكات عدة دول، بينها السعودية وقطر والإمارات، إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، فيما وجهوا دعوة لمواطنيهم في لبنان لاتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.