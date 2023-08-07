الهباش يطالب بتقديم بن غفير للمحكمة الجنائية الدولية

وقال الهباش، ردًّا على مطالبة الوزير بن غفير بمنح "وسام تقدير"، للمستوطن الذي قتل فتى فلسطيني عمره 19 عامًا قبل أيام، إن "هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين، وحرق قراهم ومدنهم، تؤكد بشكل جليّ طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب، وتكشف إستراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي، والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل".وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من المنظومة الإرهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش، ومجموعات المستوطنين الإجرامية، وهي التي تتحكم بها وبقراراتها".ودعا الهباش، المجتمع الدولي إلى "مقاطعة الحكومة الإسرائيلية الحالية ومحاصرتها، وفرض عقوبات رادعة بحقها، لما تمثله من خطر دائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته"، لافتًا إلى أنه "في الوقت ذاته تهدد الحكومة من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين، بل وتهدد الإنسانية كلها، لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها".