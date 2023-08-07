إيران: امن الخليج لا يحتاج الى تدخل أمريكا

وقال ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أن "الدول الإقليمية لديها القدرة على توفير الأمن والسلامة البحرية من دون تدخل الدول الأجنبية، خصوصا الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "دور حرس الثورة (الحرس الثوري الإيراني) في خدمة شعوب المنطقة هو دور تاريخي، ولا أحد قادر على تجاهله".واضاف كنعاني إن "إيران لن توفر جهدا في المجال الدبلوماسي من أجل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".تطرق كنعاني في المؤتمر الصحفي، إلى قضية الحقل النفطي الحدودي مع الكويت، مؤكدا أحقية إيران في الاستثمار فيه.وأوضح كنعاني قائلا: "أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل "آرش النفطي" (الدرة النفطي)، على أنها قضية حقوقية وفنية".وأضاف: "يعود للشعب الإيراني الحق في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام".