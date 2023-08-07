الصحة العالمية تحذر من "دواء ملوث" عثر عليه في العراق

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحذيرها، أن "شحنة دواء الشرب الذي يباع باسم "كولد أوت" يوجد بها ملوث "الغلايكول" ثنائي "الإيثيلين" و"الإيثيلين غلايكول" بنسب أعلى من الحد المسموح".وذكرت المنظمة أن "الشحنة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا" لصالح "دابي لايف فارما".وذكرت وكالة "بلومبرغ" قبل أيام أن عينة من دواء "كولد أوت" تم شراؤها في بغداد في مارس، كانت تحتوي على مستويات غير آمنة من مادة "إيثيلين غلايكول"، وهي مذيب صناعي سام.