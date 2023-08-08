منذ جائحة كورونا.. الصين تُسجل أكبر تراجع بصادراتها للأسواق الخارجية

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5 % بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17,2 % في كانون الثاني وشباط عام 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من كورونا.وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12,4 % بمعدل سنوي في حزيران الماضي.