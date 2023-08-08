زيلينسكي يحذر روسيا: ستبقون بلا سفن إذا واصلتم مهاجمة موانئنا

وقال زيلينسكي: "إذا استمروا في إطلاق النار، لن يكون لدينا الكثير من الأسلحة لكننا قد نتركهم بلا سفن بحلول نهاية الحرب وهذا ما نريد أن نريه لهم"، وتابع: "أوكرانيا سترد بالتأكيد على أي هجمات على السكان المدنيين وممرات الحبوب".وشدد الرئيس الأوكراني على أن "إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود وأغلقته عبر إطلاق الصواريخ، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه، وهو دفاع عادل ضمن قدرات أوكرانيا".وتأتي هذه التصريحات بعد أن ضربت مسيرات بحرية أوكرانية ناقلة نفط روسية وسفينة حربية تابعة لموسكو على مدار الأيام القليلة الماضية.وعند سؤاله عن الهجوم المضاد، قال زيلينسكي إن الأمر معقد وربما لن يحدث بالسرعة نفسها التي يرغب بها البعض وأردف قائلا إن العملية "صعبة جدا عندما لا يكون لديك ما يكفي من أسلحة معينة".وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا يجب أن تغادر الأراضي الأوكرانية، قائلاً: "أوكرانيا لن تواصل الحرب على أراضي الاتحاد الروسي، فهذا لم يكن هدفنا أبدًا. نحن نحرر أراضينا فقط. ولديهم مكان يعودون إليه أما نحن فليس لدينا مكان آخر، هذه أرضنا".