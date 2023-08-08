مقتل 10 جنود سوريين بهجوم داعشي في الرقة

السومرية نيوز – دوليات



قُتل عشرة من جنود الجيش السوري في هجوم شنه داعش الإرهابي استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.





وأضرم مقاتلو داعش النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

واستهدف الهجوم، وفق المرصد، الحواجز العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري في بلدة معدان عتيق في ريف الرقة الشرقي،وأضرم مقاتلو داعش النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.