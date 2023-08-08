بينهم عراقيون.. بريطانيا تنقل مهاجرين إلى بارجة "بيبي ستوكهولم" لهذه الأسباب

السومرية نيوز – دوليات



بدأت بريطانيا بنقل بعض المهاجرين إلى بارجة قرب سواحلها الجنوبية، حيث سيتم وضع قرابة 500 مهاجر من دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان مؤقتًا في مساكن على بارجة "بيبي ستوكهولم" بينما ينتظرون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.



تعتبر الخطوة جزءًا من خطة إسكان أقل كلفة من الفنادق، بينما أثار الأمر احتجاج بعض المجموعات التي وصفت الأمر بغير الإنساني.



وأعرب اتحاد فرق الإطفاء في البلاد عن مخاوف أمنية واصفًا الأمر بـ"مصيدة الموت" و "حادث من المنتظر أن يقع".

وأكدت الحكومة البريطانية مؤخراً أن البارجة المثيرة للجدل التي تعتزم إيواء مهاجرين غير نظاميين فيها ليست "سجنا عائما"، مشددة على أن طالبي اللجوء الذين سيبقون على متنها سيحتفظون بقدر من حرية التنقل.