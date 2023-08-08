العراق خارج القائمة.. دولتان عربيتان ضمن أقوى أساطيل العالم لعام 2023

وحلل التصنيف القوة البحرية في 36 دولة، عبر النظر إلى إجمالي عدد السفن الحربية والغواصات، إلى جانب عوامل مثل عمر الأسطول، ودعمه اللوجستي، وقدرات الهجوم والدفاع.كما نظر في ميزان كل قوة، من حيث تنوع القطع البحرية، ومدى اتساع سيطرتها البحرية.في حين شمل التقييم معظم السفن، لكنه استبعد السفن الصغيرة والسفن الاستطلاعية والسفن التاريخية الاحتفالية.كما امتد التصنيف بين عدة فئات من السفن الحربية، بداية من الكورفيت والفرقاطات الصغيرة نسبيًا وصولا إلى المدمرات والطرادات الأكبر.بحسب cnbcarabiaوفي التصنيف الجديد، تم منح كل أسطول تقييم "القيمة الحقيقية النهائية"، والذي يقيس نظريا قوة كل منها ضد الآخرين.واحتلت المرتبة الأولى في التصنيف البحرية الأمريكية، بأعلى درجة يمكن تحقيقها هي 323.9.هذا؛ لأن البحرية الأمريكية تتميز بمزيج واسع من أنواع السفن الحربية والغواصات بالإضافة إلى التوازن المعزز بالأرقام الإجمالية (الكمية) .كما يتم بيع العديد من منتجاتها بفضل القاعدة الصناعية الضخمة في الولايات المتحدة.وهذا هو ترتيب أفضل 25 دولة كأقوى أساطيل العالم:1. أميركا2. الصين3. روسيا4. إندونيسيا5. كوريا الجنوبية6. اليابان7. الهند8. فرنسا9. بريطانيا10. تركيا11. إيطاليا12. تايوان13. مصر14. كوريا الشمالية15. الجزائر16. بنغلاديش17. إسبانيا18. ألمانيا19. إيران20. استراليا21. تايلاند22. اليونان23. كندا24. سنغافورة25. البرازيلكما حلت الأسطول البحري للمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ33 وفق تصنيف أقوى أساطيل العـالم، فيما لم يظهر أسم العراق ضمن القائمة.