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مواطن من صلاح الدين يروي معاناته للسومرية: "اشتري المياه لغسل وجهي"!

دوليات

2023-08-08 | 07:36
مواطن من صلاح الدين يروي معاناته للسومرية: &quot;اشتري المياه لغسل وجهي&quot;!
671 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها العراق، شكا مواطن من أهالي محافظة صلاح الدين من المياه في منزله.

وروى المواطن لمراسل السومرية، تفاصيل معاناته قائلاً، إن "اخر مرة وصلت فيها المياه للمنزل بتاريخ 27 تموز الماضي".

وأضاف، "كل 15 دقيقة، أقدم على تشغيل ماطور الماء، لكنه لا يستمر الا لدقائق قليلة وينقطع"، محملاً "دائرة مياه صلاح الدين المسؤولية".

وتابع، "اثناء نهوضي اليوم اضطررت الى شراء المياه لغسل وجهي!".


وفي وقت سابق، أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ بمكتب تحقيق صلاح الدين للانتقال إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وفروعها في تكريت وسامراء وبلد؛ لغرض إجراء المُطابقة ما بين وحدة الجباية والصندوق وما تمَّ إيداعه في حساب الأمانات الموجود لدى الخزانة في المُحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ الفرق، التي تألفت من المُحقّقين والمُدقّقين، تقوم بأعمال التحرّي والتدقيق؛ للتأكُّد من صحَّة وسلامة الإيداعات ما بين الضريبة والخزانة، مع بيان مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنوات ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام.

وأوضحت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ماء قضاء سامراء، رصد اختلاس (358,674,447) مليون دينارٍ من مبالغ الإيرادات والأمانات المُودعة، مشيرةً إلى أنَّ إجراءات التدقيق في فرع الضريبة في بلد كشفت مخالفاتٍ في مبالغ الأمانات الضريبيَّة التي مضى عليها خمس سنواتٍ ولم تُقيَّدْ إيراداً لحساب الخزينة العامَّة وفقاً لقانون الإدارة الماليَّة والدين العام للأعوام (2015 و2016 و2017).

ولفتت الدائرة إلى أنَّ مجموع المبالغ التي لم تُقيَّدْ كإيرادٍ بلغ (25,772,750) مليون دينارٍ، وتمَّ ضبط أصل سجل الأمانات للسنوات المذكورة ومُذكَّرات إذن القبض محاسبة ( ٣٤ أ ) وصورة مُصدَّقة عن مُذكَّرات التسوية (محاسبة ٦٥) الخاصَّة بحسم مبالغ الأمانات.
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