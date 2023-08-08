ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ام درمان بالسودان

وقالت المصادر، إن "مستشفى "النو" بأم درمان "استقبل عشرات الجرحى يجري حصرهم حاليًا، إضافة إلى 13 حالة تأكدت وفاتهم، بينهم عسكريون ومدنيون".وأشارت إلى أن "هذا المستشفى، هو الوحيد في المنطقة الذي يستقبل الحالات الطارئة، ويعاني حاليًا من نقص حاد في كميات الدم والأدوات الطبية، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات التي تصل إليه بشكل يومي".وخلفت الاشتباكات المستمرة لليوم الثاني على التوالي، أوضاعًا إنسانية معقدة للسكان الذين نزحوا من منازلهم إلى الأحياء الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجيش، فيما أطلق متطوعون من لجان المقاومة السودانية، نداءات لمساعدة المتضررين من الاشتباكات".واستيقظ سكان أحياء مدينة أم درمان القديمة صباح اليوم الثلاثاء، على وقع الاشتباكات التي تدور بأسلحة ثقيلة ومدافع بعيدة المدى، إضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي.وتعد منطقة أم درمان القديمة من المواقع الإستراتيجية لقوات الدعم السريع؛ لأنها تطل على جسر "شمبات" الذي تسيطر عليه من الاتجاهين، ويعد بمثابة شريان تغذية لقواتها المنتشرة في مدن العاصمة الثلاث.