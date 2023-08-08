بوتين يصدر قانونا يعلق احكام اتفاقيات ضريبية مع الدول "غير الصديقة"

وقال الكرملين عبر موقعه الرسمي: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فعل فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، قرر، تعليق بعض الأحكام من الاتفاقيات الدولية لروسيا".وأضاف: " الاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".وأصدر بوتين بعد توقيع المرسوم تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للقيام "بإرسال إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام".