مشاورات إيرانية روسية لتسوية برنامج طهران النووي

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لآفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، وتم التأكيد على النية المتبادلة لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه الاتفاقيات الهامة واستعادة التنفيذ الكامل لها، التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وليس لها بديل معقول".وأشار البيان إلى أن "مشاورات ريابكوف مع زملائه الإيرانيين جرت يومي 7 و8 اب الجاري، وقد تم التأكيد فيها على أن موسكو وطهران أجمعتا على فهمهما للتحديات التي واجهها العالم في تنفيذ القرار بسبب سياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية على إيران".ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "تم التأكيد على عدم قبول أي محاولات من جانب الغرب لفرض بعض المخططات والنهج الجديدة لحل المشاكل المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تنطوي على إلحاق الضرر بالتعاون الروسي الإيراني المشروع والمفيد للطرفين في مختلف المجالات".ويذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.