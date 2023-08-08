السعودية.. امر ملكي يخص الشيخ السديس

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" انه "جاء في الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الشيخ السديس "يعين رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير".وأضاف: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".