باكستان.. منع عمران خان من ممارسة السياسة

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية في باكستان، عقب إدانته بتهم فساد.وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن موكله طعن، اليوم، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع "قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد".وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.