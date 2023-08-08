أنقرة بتصريح مفاجئ: منعنا تشكل دويلة عند حدودنا الجنوبية

وفي كلمة له خلال الاجتماع الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال رجب طيب أردوغان: "من خلال عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية".وأضاف أردوغان: "نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق، حيث تهدد سيادة ووحدة الأراضي العراقية".وتابع الرئيس التركي: "لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها مع جيراننا"، وذلك في إشارة منه إلى إمكانية حل كل المسائل المطروحة.